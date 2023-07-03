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07:19, 3 июля 2023Мир

В России указали на потерю Западом доминирующей роли в мире

Постпред РФ при ШОС Степкина: Запад теряет свою доминирующую роль в мире

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Советник-посланник посольства России в Китае, постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина указала на потерю Западом доминирующей роли в мире. Ее слова в ходе выступления на 11-ом Всемирном форуме мира передает РИА Новости.

В то же время наблюдается импульс к построению более справедливого и многополярного мирового порядка, отметила Степкина. По ее словам, новые центры появляются в Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. «Поэтому неудивительно, что их внимание привлекают такие организации как БРИКС. БРИКС стал одной из опор международного миропорядка», — добавила она.

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    Марина Совина
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