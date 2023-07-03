СВР обвинила США в передаче ракет с боеголовками «Исламскому государству»

СВР: США передали «Исламскому государству» в Сирии ракеты с отравляющими веществами

Власти США передали боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии ракеты с отравляющими веществами и готовят провокации с химическим оружием, чтобы дискредитировать власти республики. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, цитату приводит РИА Новости.

По мнению главы СВР, переданные боевикам ИГ ракеты размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от базы ВС США «Эт-Танф». «Команда [президента США Джо] Байдена делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии», — рассказал Нарышкин.

По данным СВР, методика применения ракет с отравляющими веществами уже отрабатывалась в мае 2023 года в сирийской провинции Идлиб — Нарышкин утверждает, что за атаками стояли боевики «подконтрольного ЦРУ местного крыла "Аль-Каиды"».