Бортпроводник рассказал о самом страшном опыте во время турбулентности

Бортпроводник Emirates рассказал, как успокаивал мускулистого солдата из-за турбулентности

Бывший старший бортпроводник авиакомпании Emirates рассказал о самом страшном опыте во время турбулентности. Он поделился с изданием Daily Mail историей о том, как ему пришлось успокаивать высокого мускулистого экс-солдата, у которого случилась паническая атака из-за болтанки во время полета.

«Мы попали в умеренную турбулентность, которая спровоцировала его посттравматическое стрессовое расстройство и привела к серьезной панической атаке. В какой-то момент я стоял на коленях рядом с его сиденьем, держа его за руку. Он сжимал мою руку так сильно, что почти перекрыл подвижность моих пальцев», — признался бывший бортпроводник Джей Робертс (Jay Roberts).

Экс-сотрудник Emirates добавил, что разговаривал с солдатом как с напуганным ребенком, заверяя его, что тот находится в безопасности. В то же время он просил других членов экипажа связаться с наземной медицинской службой, чтобы ему разрешили дать испуганному пассажиру успокоительное.

«Это было самое страшное, что я когда-либо испытывал во время турбулентности, потому что я не был уверен в том, что он не станет агрессивным во время эпизода посттравматического стресса. Я также должен был мысленно подготовиться к тому, что мне придется сдерживать этого человека, который мог бы легко одолеть меня. В этой ситуации я побывал в роли терапевта, медсестры и сотрудника службы безопасности», — добавил Робертс.

Бортпроводник также рассказал, что большинство членов экипажа совершенно не боятся турбулентности, а некоторым она даже нравится, поскольку в этот период они могут сесть и немного отдохнуть от просьб пассажиров.

Ранее стюардесса рассказала, что самые аварийные этапы полета — это взлет и посадка. Бортпроводница по имени Камила (Kamilla) отметила, что пассажиры зря переживают из-за турбулентности.