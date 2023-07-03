Проректора РАНХиГС задержали в Москве

Проректора РАНХиГС Назарова задержали за фиктивное трудоустройство сотрудников Минобрнауки

Проректора РАНХиГС Максима Назарова задержали за фиктивное трудоустройство в вуз сотрудников Минобрнауки. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Ему вменяют совершение преступления по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. Назарову грозит до десяти лет колонии.

Само задержание произошло еще 27 июня, а спустя два дня Тверской суд Москвы избрал Назарову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили общаться с сотрудниками Минобрнауки и коллегами по академии, а также пользоваться телефоном.

В 2022 году Назаров стал врио ректора РАНХиГС после того, как ректора Владимира Мау задержали за мошенничество. В январе 2023 года должность Назарова занял Алексей Комиссаров.