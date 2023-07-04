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17:51, 4 июля 2023Ценности

Перечислены шесть неподходящих для аэропорта вещей

Glamour: оверсайз-одежда и обувь с металлическими деталями не подходят для аэропорта

Фото: Ellie Ellien / Unsplash

Журналисты Glamour перечислили шесть вещей, которые не следует надевать в аэропорт. Материал на эту тему опубликован на сайте британской версии издания.

В первую очередь читателям порекомендовали избегать оверсайз-одежду вопреки ее комфортабельности, поскольку туристов в подобных нарядах, как правило, дольше досматривают на контроле. По этой же причине неподходящими назвали обувь с металлическими деталями, платформой и шнурками. Вместо этого лучше отдать предпочтение лоферами, балеткам и слипонам.

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Среди прочего автор публикации советует избегать множества аксессуаров и заколок для волос, так как металлоискатели реагируют на упомянутые изделия. «Вы потратите множество времени, потому что привлечете внимание службы безопасности. Избегайте также штанов с несколькими карманами — вы точно забудете вынуть мелочь или зажигалку», — говорится в тексте.

В заключение путешественников призвали отказаться от тяжелого парфюма, поскольку из-за него могут развиться головные боли. «Лучше возьмите маленькие духи и воспользуйтесь ими после посадки», — заключил модный редактор.

В марте 2022 года стюардесса раскрыла самую неуместную на борту самолета одежду. По словам бортпроводницы, из соображений комфорта, практичности и безопасности во время полета не следует носить наряды, которые сковывают или ограничивают движения. Подобные изделия способствуют нарушению кровообращения, что может привести к тромбозу глубоких вен, а также вызвать дискомфорт в кишечнике.

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    Майя Пономаренко
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