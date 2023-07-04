Бывший госсекретарь напомнил Белому дому о крупных провалах во внешней политике

Экс-госсекретарь Помпео: вывод войск США из Афганистана является полным провалом властей

Вывод войск международной коалиции под руководством США является полным провалом американских властей, последствия которого предстоит устранять еще долгие годы. Об этом заявил экс-госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

«[Администрация президента США Джо Байдена] пытается снять с себя вину. Они пытаются переложить вину на других, но не объясняют, почему отказались от нашего подхода, основанного на переговорах [с талибами], или почему они покинули авиабазу Баграм до эвакуации гражданских лиц (...). [Решение о полном выводе войск] является полным провалом [военно-политического] руководства, и мы будем расплачиваться за эти ошибки годами», — говорится в его сообщении.

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» (движение признано террористическим в России и запрещено) захватили ряд регионов страны и уже 15 августа — ее столицу Кабул. В ночь на 31 августа США завершили вывод войск из страны, положив конец почти 20-летнему военному присутствию в Афганистане.