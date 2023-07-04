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11:23, 4 июля 2023Мир

Бывший госсекретарь напомнил Белому дому о крупных провалах во внешней политике

Экс-госсекретарь Помпео: вывод войск США из Афганистана является полным провалом властей

Фото: Brian Snyder / Reuters

Вывод войск международной коалиции под руководством США является полным провалом американских властей, последствия которого предстоит устранять еще долгие годы. Об этом заявил экс-госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

«[Администрация президента США Джо Байдена] пытается снять с себя вину. Они пытаются переложить вину на других, но не объясняют, почему отказались от нашего подхода, основанного на переговорах [с талибами], или почему они покинули авиабазу Баграм до эвакуации гражданских лиц (...). [Решение о полном выводе войск] является полным провалом [военно-политического] руководства, и мы будем расплачиваться за эти ошибки годами», — говорится в его сообщении.

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» (движение признано террористическим в России и запрещено) захватили ряд регионов страны и уже 15 августа — ее столицу Кабул. В ночь на 31 августа США завершили вывод войск из страны, положив конец почти 20-летнему военному присутствию в Афганистане.

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    Виктория Кондратьева
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