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12:58, 4 июля 2023Россия

Специалисты ЕКЦ Стройкомплекса обработали более 18 тысяч обращений за полгода

Специалисты ЕКЦ Стройкомплекса обработали более 18 тысяч запросов москвичей за полгода

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы обработали более 18 тысяч запросов жителей столицы за полгода. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что за первые шесть месяцев 2023 года сотрудники ЕКЦ ответили на 18,7 тысячи обращений граждан. Известно, что за аналогичный период прошлого года москвичи обратились в центр 15 388 раз.

Левкин отметил, что рост обращений обусловлен динамичным развитием города — в столице реализуются проекты, затрагивающие жилые районы, кварталы и дворы.

Москвичи могут пообщаться со специалистами в формате видеоконференции — сотрудники центра выйдут на связь после записи на сайте mos.ru. В нерабочие, выходные и праздничные дни по телефону контакт-центра можно оставить голосовое сообщение — такие обращения будут оперативно обработаны в рабочие часы. Кроме того, в ЕКЦ можно обратиться через электронную форму на сайте Стройкомплекса Москвы и портале «СтроимПросто», а также по электронной почте. Операторы работают круглосуточно с понедельника по пятницу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах. Работы планируют завершить к сентябрю 2023 года.

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    Варвара Родикова
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