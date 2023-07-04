ФСБ показала на видео задержание заподозренного в шпионаже в пользу Украины

Задержание заподозренного в шпионаже в пользу Украины в ЛНР попало на видео

ФСБ показала на видео задержание заподозренного в шпионаже в пользу Украины жителя Луганской народной республики (ЛНР). Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ произвели задержание подозреваемого в момент, когда автомобиль, в котором он передвигался, заехал на заправку. На запястьях мужчины защелкнули наручники и после доставили его в управление ФСБ по ЛНР.

На допросе подозреваемый признался в осознанном решении работать на Украину и сообщил, что намеревался покинуть территорию ЛНР.