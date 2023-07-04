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10:51, 4 июля 2023Россия

В Москве откроется новая площадка «Музейный» сети «Москино»

Новая площадка «Музейный» сети «Москино» откроется в Москве 6 июля

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Новый кинотеатр «Музейный» сети «Москино» откроется 6 июля на Зубовском бульваре в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в “Музейном” мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синефилов», — заявила генеральный директор сети «Москино» Наталья Мокрицкая.

Перед каждым показом на площадке будут выступать кинокритики и исследователи истории кинематографа. В зале на 90 мест покажут ретроспективы фильмов, артхаусное и фестивальное кино, а также уникальные архивные работы. Кроме того, в «Музейном» запустят два киноклуба, посвященных авторскому кинематографу и картинам золотого века советского кино.

Помимо этого, в репертуар новой площадки войдут фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Мартина Скорсезе, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и других режиссеров.

Кинотеатр откроется нуар-драмой американского режиссера Билли Уайлдера «Сансет бульвар» о трагедии забытых звезд Голливуда — картина трижды получала премию «Оскар». Показ начнется в 19:00, билеты можно приобрести на сайте «Москино».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал творческий бизнес столицы мощным драйвером развития городской экономики. Глава столицы уточнил, что в этой отрасли задействовано более миллиона человек.

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    Варвара Родикова
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