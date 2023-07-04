Россиянин год избивал малолетнюю дочь из-за непослушания и получил срок

Под Архангельском суд приговорил к трем годам отца, избивавшего дочь из-за непослушания

Плесецкий районный суд Архангельской области приговорил 33-летнего местного жителя к трем годам и четырем месяцам колонии строгого режима за избиения шестилетней дочери. Об этом во вторник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») и статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ.

Следствие и суд установили, что с августа 2021 года по август 2022 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения наносил дочери побои. Поводом для этого становилось якобы ее непослушание. Дело возбудили после того, как на голове у ребенка обнаружили кровоподтеки. Его изъяли из семьи. Также суд взыскал с отца в пользу девочки 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в СКР организовали проверку из-за жеста ребенка на съемках программы «Мужское / Женское».