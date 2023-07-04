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04:23, 4 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о подготовке украинских летчиков к войне с РФ за три года до СВО

РИА Новости: Киев начал готовить летчиков к войне с Россией за несколько лет до начала СВО

Фото: Reuters

Власти Украины готовили летчиков к конфликту с Россией за несколько лет до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, касающиеся подготовки военных летчиков в Харьковской академии ПВО.

Как стало известно агентству, подготовка началась за три года до СВО, в 2019 году. В качестве примера приводится магистерская диссертация выпускника летного факультета академии лейтенанта Станислава Сороколата. В ней он указывает на подготовку украинской авиации к началу боевых действий. «Воздушные силы являются единственным видом ВС Украины, способным нанести противнику огневое поражение на всю глубину его оперативного построения», — говорится в диссертации. При этом для обозначения сторон при будущих военных действиях студент использовал условные обозначения: «желтые» для условного противника (территория которого совпадает с территорией России, отмечает агентство) и «синие» для Украины.

Сороколат также привел данные об изменении оперативной обстановки и подготовке украинских войск к ведению активных боевых действий в Донбассе по состоянию на 5 октября 2019 года. Помимо этого он отметил, что с 6 по 7 октября 2019 года Генштаб «синих» проводил усиление группировки войск, задействованной в операции объединенных сил, готовясь к эскалации.

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    Марина Совина
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