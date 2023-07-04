Телохранители получили срок за вымогательство у нанявшего их россиянина

В Петербурге дали срок телохранителям, вымогавшим у россиянина миллионы рублей

В Санкт-Петербурге два бывших телохранителя получили по восемь лет колонии за вымогательство у россиянина четырех миллионов 100 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, потерпевший нанял двух мужчин с Кавказа, чтобы съездить в Магнитогорск, где ему по просьбе друга нужно было забрать криптовалюту на 38 миллионов рублей. На пути в Санкт-Петербург осужденные сговорились и заявили нанимателю, что помимо платы он должен передать им еще четыре миллиона рублей. Чтобы клиент был посговорчивее, его доставили к людям на Валдае, которых представили как «земляков с Кавказа».

Напуганный россиянин сообщил обо всем матери, которая проинформировала о произошедшем полицию. Но по дороге телохранители убедили нанимателя, что ему лучше сказать полицейским, что все в порядке и никто ничего у него не вымогал. Когда полиция остановила AUDI А8 потерпевшего, тот сообщил, что у него все хорошо.

В Санкт-Петербурге у мужчины потребовали еще 100 тысяч рублей к уже упомянутым четырем миллионам из-за якобы возникших на Валдае проблем. В качестве обеспечения «долга» у него забрали AUDI А8 и предложили думать о семье. В результате наниматель отдал телохранителям в два этапа все требуемые деньги.

Вымогателям назначили срок. Также их обязали выплатить четыре с лишним миллиона. В счет иска суд обратил взыскание на принадлежавшие фигурантам иномарки.