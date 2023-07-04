Российского полицейского обвинили в крышевании бизнесмена

В КЧР полицейский из-за крышевания бизнесмена стал фигурантом уголовного дела

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в отношении 34-летнего бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле 2019 года полицейский выяснил, что владелец продуктового павильона занимается незаконной торговлей. Тогда он решил заняться крышеванием, предложив бизнесмену защиту его незаконной деятельности за ежемесячную плату. Общая сумма незаконно полученных средств за покровительство составила порядка 200 тысяч рублей. На деле же полицейский никак не мог помочь бизнесмену, поскольку территория, где находилась торговая точка не входила в обслуживаемый им участок.

В 2023 году потерпевший сообщил в правоохранительные органы об обмане со стороны офицера полиции. В отношении обвиняемого была проведена служебная проверка. Потерпевшему вернули все деньги. В СКР возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.