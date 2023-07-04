Новый король зулусов попал в больницу и опроверг информацию о своем отравлении

В ЮАР заявили об отравлении короля зулусов и вскоре опровергли это сообщение

Представители нового короля зулусов опровергли информацию о попытке его отравления вскоре после того, как заявили о нем. Об этом сообщает The Guardian.

Недавние сообщения об отравлении короля Мисузулу и его госпитализации в воскресенье, 2 июля, опроверг его официальный представитель, однако реальное положение дел остается неясным.

В субботу, 1 июля, премьер-министр народа Зулу, принц Мангосуту Бутелези, опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что из-за болезни монарх попал в больницу в соседней с ЮАР стране, Эсватини. Король, по словам Бутелези, подозревал, что причиной недомогания стало отравление, поскольку в тот же день внезапно ушел из жизни один из его ближайших советников, Дуглас Ксаба.

Есть основания подозревать, что Ксаба был отравлен. Когда Его Величество почувствовал себя плохо, он предположил, что его тоже могли отравить

принц Мангосуту Бутелези премьер-министр народности зулусов

С этим был связан и выбор Эсватини в качестве места для лечения: Мисузулу не доверяет больницам в ЮАР, поскольку там лечили его родителей, которые не поправились после полученной терапии.

В воскресном заявлении представитель королевской семьи опроверг почти все заявления Бутелези, сообщив, что в медиапространстве разыгрывается «срежиссированная и отчаянная акция с целью распространить ложную информацию о пошатнувшемся здоровье короля». Он сообщил, что госпитализация Мисузулу носит профилактический характер и связана с проверкой жизненных показателей после внезапного ухода из жизни советника, а также и возможным заражением новой коронавирусной инфекцией.

48-летний король унаследовал трон в 2022 году. После того как скончался отец Мисузулу, король Гудвилла Звелитини, в 2021 году правление самым многочисленным народом ЮАР перешло к его третьей жене, королеве Манфомби. В качестве регента она должна была назвать наследника, однако тоже ушла из жизни, не успев этого сделать. Судьбу престола решило ее завещание, согласно которому королем становился ее старший сын, Мисузулу. Но даже с учетом завещания между 27 наследниками и шестью женами умершего короля продолжилась ожесточенная борьба, в ходе которой несколько братьев пытались оспорить волю Манфомби.

Король зулусов — представитель одной из старейших сохранившихся традиционных монархий. Король выполняет скорее церемониальную роль, однако он пользуется большим авторитетом среди зулусов. Зулусы составляют почти 20 процентов населения ЮАР.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Дочь короля Харальда V и королевы Сони сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.