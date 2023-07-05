Российского адвоката осудили на три года за аферу на 7,4 миллиона рублей

В Саратове адвоката осудили за получение 7,4 млн от подозреваемого за прекращение дела

В Саратове женщину-адвоката осудили на три года и оштрафовали на полмиллиона рублей за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ее подельника приговорили к четырем годам колонии строгого режима и оштрафовали на полмиллиона рублей.

По данным следствия, сообщники получили 7,4 миллиона рублей от подозреваемого за прекращение в отношении него дела. Кроме того, еще 98 тысяч он перевел им на счет. За вознаграждение адвокат и ее товарищ обещали добиться прекращения дела в отношении мужчины. При этом в реальности такой возможности у них не было, а все деньги они хотели потратить на личные нужды.

Фигуранты не догадывались, что взяткодатель общался с ними в рамках оперативно-розыскных мероприятий по договоренности с правоохранителями. После получения денег фигурантов задержали сотрудники ФСБ.