Индия подсадила африканские страны на кредитную иглу ради конкуренции с Китаем

Bloomberg: Индия бросила вызов Китаю в борьбе за экономическое доминирование в Африке

За последнее время правительство Индии резко нарастило объемы кредитования африканских стран, став одним из важнейших финансовых доноров региона наряду с Китаем. В общей сложности индийские власти выдали 42 государствам процентные займы на сумму около 32 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные управляющего директора Экспортно-импортного банка Индии Харши Бангари.

Африка стала вторым по величине получателем кредитной помощи от Индии. Резкое наращивание объемов предоставляемых займов было обусловлено рядом факторов, включая стремление посоперничать с Китаем за обладание природными ресурсами.

По словам Бангари, за последнее время Нью-Дели добился существенного прогресса в конкуренции с Пекином. Южноазиатская страна открыла в общей сложности 195 кредитных линий для реализации проектов в здравоохранении, сельском хозяйстве и других секторах на сумму около 12 миллиардов долларов, которыми воспользовались ряд африканских стран. При этом азиатские государства получили от Индии в три раза меньше финансовой помощи за последнее десятилетие.

Несмотря на наращивание кредитования Индией африканских стран, Нью-Дели продолжает существенно отставать от Китая. Согласно данным Центра политики глобального развития Бостонского университета, только в период с 2010 по 2020 год Пекин обязался предоставить займы на 134,6 миллиарда долларов, что почти в 11 раз больше предлагаемой помощи со стороны Нью-Дели.

Ранее глава Центрального банка КНР И Ган заявил о готовности китайских властей к работе с государствами «Большой двадцатки» (G20) по реструктуризации долга развивающихся стран. Речь шла о координировании переговоров двусторонних кредиторов и стран с проблемной задолженностью. В число наиболее проблемных мировых должников вошли несколько африканских стран, включая Чад, Эфиопию и Замбию.