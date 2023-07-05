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16:46, 5 июля 2023Из жизни

Двое рыбаков голыми руками поймали огромного сома

Field And Stream: рыбаки в США голыми руками поймали 44-килограммового сома

Фото: Macks Fish Reports

В американском штате Техас рыбаки голыми руками поймали огромного сома, весящего 44 килограмма. Об этом сообщает Field And Stream.

Джастин Уайт и Дрю Мур обнаружили рыбное место под бетонными сводами моста на озере Тавакони. Во время первой рыбалки им за один день удалось поймать там двух сомов весом более 13 килограммов.

Спустя две недели они вернулись на это место и вновь укрылись под мостом из-за грозы. Когда ненастье прошло, рыбаки нырнули в воду, вооружившись системой для подводного дыхания. «Нужно было проплыть около двух метров под бетоном к тому месту, где находилась рыба», — рассказал Мур.

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Когда они попытались приблизиться к огромному сому, который скрывался в глубине, тот пошел на таран. После непростой борьбы мужчинам удалось усмирить рыбу, вставив руку ей в рот. В конце концов, они вытащили ее на поверхность.

Сом оказался настолько большим, что его голова оказалась сопоставима по ширине с грудной клеткой взрослого мужчины.

Уайт и Мур попытались взвесить рыбу при помощи ручных весов. Одни весы показали 46,7 килограмма, другие — 49 килограммов. После этого рыбаки решили отвезти рыбу на официальное взвешивание. По дороге им приходилось останавливаться каждые две минуты, чтобы дать сому поплавать, так как его требовалось доставить живым.

Измерения на официальных весах показали, что рыба весит 44,7 килограмма. Мужчины надеются, что ее признают самым крупным сомом, когда-либо пойманным голыми руками.

В прошлом бывали случаи, когда голыми руками удавалось поймать и более крупных рыб. Известно, что в 2021 году житель Оклахомы добыл таким способом сома весом 48 килограммов. Его достижение не признали рекордом, поскольку он отпустил его без взвешивания на сертифицированных весах.

Ранее сообщалось, что рыбак на реке По в Италии в одиночку выловил гигантского сома, который может побить мировой рекорд. Так как вес сома неизвестен, Международная ассоциация спортивного рыболовства сможет зафиксировать только его рекордную длину.

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    Алиса Дмитриева
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