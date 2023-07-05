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14:05, 5 июля 2023Экономика

Оценена возможность роста курса доллара до 95 рублей и выше

Аналитик Антонов: ЦБ вряд ли допустит в июле укрепление курса доллара до 95 рублей

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

На фоне негативного внешнего фона рубль будет сдавать позиции до тех пор, пока против этого не выступят монетарные власти, заявил «Прайму» аналитик BitRiver Вячеслав Антонов.

Эксперт напомнил, что в марте 2022 года курс доллара уже превышал 120 рублей и не исключил его возвращения к этим позициям. По его словам, верхних границ для ослабления российской валюты нет. В Центробанке же пока не демонстрируют беспокойства из-за продолжающегося на этой неделе снижения курса. Так, первый зампред регулятора Ксения Юдаева связала динамику рубля с сокращением профицита торгового баланса, из-за которого доходы от экспорта сократились, а импорт наоборот вырос.

С другой стороны, по мнению Антонова, не в интересах Банка России позволять рублю продолжать обесцениваться, поскольку это чревато инфляционными рисками. В связи с этим аналитик назвал маловероятным достижение долларом отметки в 95 рублей в июле.

В ходе утренних торгов на Московской бирже 5 июля курс доллара вернулся на уровень выше 90 рублей, которого он достиг накануне впервые за последние 15 месяцев. Евро торговался на уровне 98,31 рубля, что стало максимальным значением с 29 марта прошлого года.

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    Дмитрий Воронин
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