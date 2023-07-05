Оценена возможность роста курса доллара до 95 рублей и выше

Аналитик Антонов: ЦБ вряд ли допустит в июле укрепление курса доллара до 95 рублей

На фоне негативного внешнего фона рубль будет сдавать позиции до тех пор, пока против этого не выступят монетарные власти, заявил «Прайму» аналитик BitRiver Вячеслав Антонов.

Эксперт напомнил, что в марте 2022 года курс доллара уже превышал 120 рублей и не исключил его возвращения к этим позициям. По его словам, верхних границ для ослабления российской валюты нет. В Центробанке же пока не демонстрируют беспокойства из-за продолжающегося на этой неделе снижения курса. Так, первый зампред регулятора Ксения Юдаева связала динамику рубля с сокращением профицита торгового баланса, из-за которого доходы от экспорта сократились, а импорт наоборот вырос.

С другой стороны, по мнению Антонова, не в интересах Банка России позволять рублю продолжать обесцениваться, поскольку это чревато инфляционными рисками. В связи с этим аналитик назвал маловероятным достижение долларом отметки в 95 рублей в июле.

В ходе утренних торгов на Московской бирже 5 июля курс доллара вернулся на уровень выше 90 рублей, которого он достиг накануне впервые за последние 15 месяцев. Евро торговался на уровне 98,31 рубля, что стало максимальным значением с 29 марта прошлого года.