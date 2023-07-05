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16:44, 5 июля 2023Моя страна

В Башкирии пройдет республиканский фестиваль авторской песни

В Башкирии состоится республиканский фестиваль авторской песни «Кош юлы»

Фото: Farit Gubaev / Russian Look / Globallookpress.com

Республиканский фестиваль авторской песни «Кош юлы» состоится в Зианчуринском районе Башкирии. Об этом пишет «Молодежная газета».

Отмечается, что музыкальное мероприятие пройдет с 7 по 9 июля. В 2023 году фестиваль будет посвящен памяти композитора, баяниста, заслуженного деятеля искусств Башкирии Ильшата Яхина.

По данным издания, в Зианчуринский район в эти дни съедутся барды со всех частей республики.

Ранее стало известно, что в Калининграде в июле стартует международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». Местом проведения мероприятия станет концертный зал городской филармонии

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    Фариза Бацазова
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