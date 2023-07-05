Создателей финансовой пирамиды осудят за хищение миллиарда рублей у россиян

В Тольятти создателей финансовой пирамиды осудят за хищение 1,2 миллиарда рублей у россиян

В Тольятти создателей финансовой пирамиды осудят за хищение более 1,2 миллиарда рублей у 2,6 тысячи россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, в 2009 году 58-летняя уроженка Нижегородской области создала преступное сообщество и привлекла в него шесть человек в возрасте от 37 до 69 лет. После этого она организовала производственный кооператив «Фабрика Продуктов ВС» и открыла офис компании. Подельники стали собирать деньги с пайщиков по договорам инвестиционного займа. Людям обещали платить от 13 до 20 процентов ежегодно за использование их денег.

При этом в реальности кооператив не занимался инвестициями и выплачивал первым вкладчикам деньги за счет поступления денег от новых инвесторов. Организация существовала с 2009 по 2019 год.

В декабре 2019 года организатор и ее подельники были задержаны. Четверо из них предстанут перед судом, а дело в отношении двух человек прекращено в связи с их смертью. На недвижимое имущество и машины обвиняемых наложен арест на 322 миллиона рублей.

Всего в ходе расследования было проведено 20 обысков и допрошено более 250 свидетелей. Проведено около 50 экспертиз. Объем дела составил 55 томов.