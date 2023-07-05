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11:39, 5 июля 2023Силовые структуры

Проникавшего в дома к россиянкам серийного насильника осудили на 12,5 года

Суд Омска приговорил 63-летнего серийного насильника к 12 годам и шести месяцам колонии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Омска приговорил 63-летнего уроженца Казахстана к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за изнасилования россиянок, в том числе несовершеннолетней. Об этом в среду, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в областной прокураторе.

Мужчину признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») и статье 158 («Кража») УК РФ. Следствие и суд установили, что с апреля 2010-го по август 2012 года мужчина пробирался по ночам через окна в квартиры на первых этажах и совершал над женщинами насильственные действия. Одной из потерпевших стала 16-летняя девочка.

Сообщается, что насильник следил за женщинами и изучал их распорядок дня. При нападении он светил им в лицо фонарем, чтобы те не смогли его разглядеть. Раскрыть преступление удалось после того, как в сентябре 2022 года мужчина украл из сейфа офиса более 539 тысяч рублей.

Мужчина вину признал. Суд также обязал его выплатить несовершеннолетней 600 тысяч в качестве возмещения морального вреда.

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    Илона Палей
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