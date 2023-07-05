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19:46, 5 июля 2023Ценности

В сети обругали располневшего Джеймса Франко

Daily Mail: в сети обругали располневшего актера Джеймса Франко
Джеймс Франко

Джеймс Франко. Кадр: Backgrid

Американский актер Джеймс Франко попал в объектив папарацци во время отдыха и подвергся критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

45-летнюю знаменитость сфотографировали на пляже в Италии вместе с его возлюбленной, актрисой Изабель Пакзад. Телезвезду запечатлели в плавательных шортах серого цвета. Его партнерша отдыхала в бикини персикового цвета, дополнив при этом свой образ золотыми колье.

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Читатели издания обругали фигуру располневшего Франко под опубликованными кадрами. «Почему все мои любимые актеры толстеют?», «Он выглядит, как шар», «Он заметно располнел», «Что случилось с красавцем Франко?», «Вот что значит возраст», — высказывались многочисленные пользователи сети.

В 2019-м году на Франко подали в суд за сексуальную эксплуатацию. Две девушки — Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал — в исковом заявлении обвинили Франко в том, что он и его коллеги часто вели себя непристойно по отношению к студенткам школы и использовали свое положение для получения выгод сексуального характера, обещая начинающим актрисам роли в своих проектах.

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    Майя Пономаренко
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