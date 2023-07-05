В сети обругали располневшего Джеймса Франко

Daily Mail: в сети обругали располневшего актера Джеймса Франко

Американский актер Джеймс Франко попал в объектив папарацци во время отдыха и подвергся критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

45-летнюю знаменитость сфотографировали на пляже в Италии вместе с его возлюбленной, актрисой Изабель Пакзад. Телезвезду запечатлели в плавательных шортах серого цвета. Его партнерша отдыхала в бикини персикового цвета, дополнив при этом свой образ золотыми колье.

Читатели издания обругали фигуру располневшего Франко под опубликованными кадрами. «Почему все мои любимые актеры толстеют?», «Он выглядит, как шар», «Он заметно располнел», «Что случилось с красавцем Франко?», «Вот что значит возраст», — высказывались многочисленные пользователи сети.

В 2019-м году на Франко подали в суд за сексуальную эксплуатацию. Две девушки — Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал — в исковом заявлении обвинили Франко в том, что он и его коллеги часто вели себя непристойно по отношению к студенткам школы и использовали свое положение для получения выгод сексуального характера, обещая начинающим актрисам роли в своих проектах.