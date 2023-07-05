Идею пятикратного повышения штрафов за недопуск газовщиков объяснили

Депутат Разворотнева: повышение штрафов за недопуск газовщиков — неизбежная мера

Реализация инициативы по повышению штрафов за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз — до 10 тысяч рублей — это неизбежная мера, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Таким образом депутат прокомментировала соответствующие планы правительства России.

«Это было неизбежной мерой. Недавно мы приняли поправки в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми любой человек, получающий коммунальную услугу по обеспечению газа, должен заключать договор на обслуживание и осмотры газового оборудования. При этом было право проводить такие осмотры было предоставлено исключительно организациями, поставляющим газ», — заявила парламентарий.

Подобная норма, однако, была бы нерабочей, если бы за ее нарушение не предусматривалось какое-то наказание. Раньше эти штрафы были маленькими и никого не пугали, в результате никто не заключал договоры и не давал возможность осмотреть состояние газового оборудования, что часто становилось причиной аварий Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Разворотнева также призвала российское правительство проработать ряд сопутствующих вопросов, связанных с процедурой проведения проверок и осмотров.

«Конечно, после введения этих штрафов нужно решать ряд вопросов. Правительство должно определить порядок проведения проверок, уведомления граждан, заблаговременного согласования, прописать ситуации, когда человек по объективным причинам не может присутствовать при осмотре — например, если он не живет в городе или стране», — добавила депутат.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило меры, которые должны сократить число аварий с бытовым газом. Среди мер — увеличение до 10 тысяч рублей штрафа за недопуск газовщиков в квартиры. Для должностных лиц максимально сумма возрастет до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч. Сейчас за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере одной-двух тысяч рублей, таким образом, согласно, инициативе штраф должен вырасти в пять раз.