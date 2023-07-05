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02:31, 5 июля 2023Россия

Минпромторг запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone

«Ведомости»: Минпромторг запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone с 17 июля
Денис Мантуров и Александр Новак

Денис Мантуров и Александр Новак. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Чиновникам Минпромторга и подведомственным организациям запретят использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Информацию о внутреннем запрете Минпромторга подтвердил и сотрудник одной из компаний-разработчиков IT-решений.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал возможным запрет на продажу техники Apple в России. «Многие государственные структуры отказались от использования телефонов Apple. (...) США давно следят за многими гражданами России, поэтому и необходимо обращаться с техникой как можно аккуратнее», — заявил Чепа.

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    Юлия Мискевич
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