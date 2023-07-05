В российском городе иностранец надругался над Кораном

Губернатор Русских: в Ульяновске задержали надругавшегося над Кораном иностранца

Губернатор Алексей Русских заявил, что иностранный гражданин в Ульяновске надругался над Кораном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Русских рассказал, что в сети появилось видео, на котором иностранец «совершает кощунственные действия» в отношении Корана. Его уже задержали правоохранители.

«Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. <...> Я уверен, что действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку», — подчеркнул политик.

Губернатор добавил, что Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом. Он назвал неуважение к Корану «омерзительным преступлением» в России. По мнению политика, сила заключается в единстве.

Ранее гендиректор общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Александр Даркович сообщил, что согласно предварительным данным, провокатором является египтянин Сайд Абу Мустафа. Он подчеркнул, что организация намерена следить за подобными случаями.