Названо число пострадавших в результате удара ВСУ по Макеевке

Врио главы ДНР Пушилин: не менее 25 человек пострадали при ударе ВСУ по Макеевке

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по меньшей мере 25 человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия нанесла «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки. «На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка», — отметил Пушилин.

По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Врио главы ДНР также сообщил, что ряд домов получили повреждения.

Ранее в Донецке прозвучали взрывы. По предварительным данным, сработала ПВО. Звуки мощных взрывов были слышны в центре города. Кроме того, взрывы прогремели в Макеевке.

