В США предложили ввести войска в Мексику

WSJ: американские сенаторы предложили ввести войска в Мексику для борьбы с наркокартелями

Американские сенаторы-республиканцы предложили ввести войска в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Кэннеди высказались в поддержку военных операций против наркокартелей в Мексике. Конгрессмены Дэн Креншоу и Майк Вальц выступили с законопроектом, который объявляет войну торговцам наркотиками и позволяет использовать против них авиабомбы.

Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии Рой ДеСантис пообещал применить «смертоносную силу» против любого, кто будет пойман на контрабанде наркотиков. Его конкурент экс-президент Дональд Трамп также обещает жесткие меры против контрабанды наркотиков в США.

Издание пишет, что идея военной операции против мексиканских наркокартелей крайне популярна не только среди избирателей-республиканцев. Сейчас Америка переживает опиодный кризис из-за распространения дешевых наркотиков, которые поступают из Мексики.

Однако в миграционной службе сказали, что проведение военной операции на территории Мексики без согласия властей будет означать полноценную войну против суверенного государства. Там назвали подобные заявления «предвыборной риторикой».