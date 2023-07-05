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15:59, 5 июля 2023Мир

В США предложили ввести войска в Мексику

WSJ: американские сенаторы предложили ввести войска в Мексику для борьбы с наркокартелями

Фото: Jon Putman / Globallookpress.com

Американские сенаторы-республиканцы предложили ввести войска в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Кэннеди высказались в поддержку военных операций против наркокартелей в Мексике. Конгрессмены Дэн Креншоу и Майк Вальц выступили с законопроектом, который объявляет войну торговцам наркотиками и позволяет использовать против них авиабомбы.

Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии Рой ДеСантис пообещал применить «смертоносную силу» против любого, кто будет пойман на контрабанде наркотиков. Его конкурент экс-президент Дональд Трамп также обещает жесткие меры против контрабанды наркотиков в США.

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Издание пишет, что идея военной операции против мексиканских наркокартелей крайне популярна не только среди избирателей-республиканцев. Сейчас Америка переживает опиодный кризис из-за распространения дешевых наркотиков, которые поступают из Мексики.

Однако в миграционной службе сказали, что проведение военной операции на территории Мексики без согласия властей будет означать полноценную войну против суверенного государства. Там назвали подобные заявления «предвыборной риторикой».

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    Александр Слабиев
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