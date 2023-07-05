В России опровергли закрытие единственного производителя РСЗО «Град» и «Смерч»

ПАО «Мотовилихинские заводы» заявило о продолжении работы после новости о торгах

В СМИ распространилась информация о торгах по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» — единственного в России производителя боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», «Смерч», и не только. В сообщениях намекалось на то, что предприятие прекратит существование. Однако «Мотовилихинские заводы» опровергли закрытие и заверили, что продолжают работу.

26 июня издание «Накануне.RU» сообщило, что конкурсный управляющий «Мотовилихинских заводов» Андрей Берсенев объявил о новом приеме заявок на торги по продаже имущественного комплекса предприятия. При этом уточнялось, что предприятие находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года.

3 июля о торгах также рассказало «Ъ». В материале заявлялось, что конкурсный управляющий «Мотовилихинских заводов» вновь объявил закрытые торги по реализации имущественного комплекса предприятия.

В 2018 году "Мотовилихинские заводы" действительно были признаны банкротом, на предприятии ввели конкурсное управление. Однако в марте 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что предприятие в 2023 году может выйти из банкротства. «На сегодняшний день предприятие полностью обеспечено заказами», — добавил губернатор. В декабре 2022 года Махонин заверил, что в регионе работают над финансовым оздоровлением «Мотовилихинских заводов». Предприятие второй год погашает накопленные долги, подчеркнул глава региона.

3 июля «Мотовилихинские заводы» выпустили официальный комментарий по поводу сообщений в прессе о торгах. «В СМИ вновь появилась информация о том, что имущества ПАО "Мотовилихинские заводы" выставлено на торги. Спешим ответить всем, кто тревожно воспринял эту новость и беспокоится о будущем предприятия: "Мотовилиха" активно продолжает работу по всем направлениям деятельности, выполняет гособоронзаказ, осваивает новые марки стали для российской промышленности, ведет набор персонала по ряду ключевых специальностей», — заверили в компании.

В сообщении подчеркивается, что торги являются частью конкурсных процедур по выходу предприятия из банкротства. Также заявляется, что будущее завода определено, а планы расписаны на несколько лет вперед.

Информацию об объявлении торгов по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» опубликовали некоторые российские СМИ (1, 2, 3). Новость о торгах также привели украинские СМИ и Telegram-каналы, однако информация в них подавалась таким образом, чтобы намекнуть читателю на то, что предприятие прекратит существование.

Кроме того, отдельные украинские и проукраинские YouTube-каналы распространили утверждения о том, что из-за продажи имущества «Мотовилихинских заводов» российская армия якобы лишилась РСЗО «Град» и «Смерч».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

