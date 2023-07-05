Продажи ноутбуков в России резко снизились

«Ъ»: в январе-мае 2023 года продажи ноутбуков в России упали на 11,5 процента

С января по май продажи ноутбуков в России снизились на 11,5 процента, до 1,26 миллиона единиц. В денежном выражении падение стало еще более резким — минус 25 процентов, до 70,8 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Holodilnik.ru пишет «Коммерсантъ».

В «М.Видео-Эльдорадо» согласились с такой оценкой. По собственным данным ретейлера, за первое полугодие объем рынка составляет порядка 1,3 миллиона ноутбуков.

Помимо снижения продаж наблюдаются и структурные изменения ассортимента. Так, бывшие лидеры рынка Asus, Lenovo и Aсer потеряли около половины продаж, а американские Apple, HP и Dell — почти 80 процентов. Их продукция поставляется через каналы параллельного импорта, но отсутствие поддержки снижает интерес к ним потребителей.

Вместе с тем продолжает расти доля китайских брендов, таких как Huawei, Haier, Thunderobot. За полгода, утверждают в «М.Видео-Эльдорадо», она поднялась с 30 процентов годом ранее до 40 процентов. Также в пять раз выросли продажи тайваньского бренда MSI, в январе-мае производитель занял 21 процент российского рынка.

В 2022 году импорт ноутбуков в Россию упал на 29,6 процента, так что нынешнее падение фиксируется уже в сравнении с периодом заметного сокращения рынка. Эксперты ожидают, что в целом к концу года продажи сократятся на 10 процентов

Одной из главных причин станет рост цен. Падение курса рубля в полтора раза по сравнению с концом прошлого года делает импорт существенно дороже. Впрочем, один из собеседников издания не исключает, что сокращение окажется менее заметным, потому что в магазинах появится больше дешевых китайских устройств.

Ранее российские производители электроники попросили правительство запретить поставки в Россию по параллельному импортов серверов и систем хранения данных (СХД), но разрешить завоз компонентов, чтобы конечные устройства можно было собирать внутри страны. В дальнейшем, указывают они, было бы хорошо также остановить импорт смартфонов, ноутбуков и другой электронной техники.