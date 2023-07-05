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08:33, 5 июля 2023Забота о себе

Страдающим из-за отсутствия секса в браке дали совет

Психотерапевт Коннолли посоветовала выяснить у партнера причину внезапного отказа от секса

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Людям, страдающим из-за отсутствия секса в браке, необходимо выяснить у партнера причину, посоветовала американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Такую рекомендацию она дала в авторской колонке для издания The Guardian.

К Коннолли обратился за советом анонимный читатель, не понимающий, почему жена перестала заниматься с ним сексом. Десять лет назад мужчина с помощью психолога поборол тяжелую зависимость от порнографии и справился с эректильной дисфункцией, после чего его интимная жизнь с супругой стала очень активной и разнообразной. До недавнего времени женщина совершенно спокойно относилась к различным фетишам мужа, однако затем начались внезапные отказы от интимной близости. Сейчас она настолько не заинтересована в сексе, что готова спать на диване, лишь бы избежать запланированных «пикантных свиданий».

Я чувствую, что наши отношения разваливаются на части, но не уверен, что знаю, как это исправить. Что мне делать? Может, пора вернуться консультациям с психологом?

из письма читателя Памеле Стивенсон Коннолли
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В ответ Коннолли заявила, что проблема явно не в фетишах мужчины, поскольку жена спокойно «потакала» им в течение многих лет. Гораздо вероятнее, что ее нежелание заниматься сексом вызвано какими-то другими проблемами. Это могут быть растущий скрытый гнев или негодование по поводу чего-то, что она считает несправедливым, или же она переживает гормональные изменения, объяснила специалистка.

Возвращение к психологическим консультациям крайне важно, потому что вы явно зашли в тупик, из которого без посторонней помощи не сможете выбраться. Вам нужно снова начать разговаривать с женой и, возможно, поработать над ненавистью к себе, которую испытываете из-за ваших относительно распространенных фетишей

Памела Стивенсон Конноллипсихотерапевт

Коннолли добавила, что иногда один из супругов соглашается на эксперименты в постели только для того, чтобы доставить удовольствие другому. В этом случае со временем в человеке начинает расти недовольство из-за невозможности хотя бы иногда заниматься обычным «ванильным» сексом.

Ранее Коннолли раскрыла негативное влияние мастурбации на половую жизнь. По ее словам, выработанный наедине с собой стиль получать удовольствие может сформировать определенную сексуальную реакцию, поэтому при контакте с девушкой тело будет ожидать привычных стимуляций, что, в свою очередь, чревато неудовлетворенностью.

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    Наталья Обрядина
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