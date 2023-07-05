Директора российского завода застрелили в его кабинете

В Верхней Пышме директора завода «Пластблок» Лухманова застрелили в его кабинете

В Верхней Пышме директора российского завода «Пластблок», возглавлявшего предприятие в течение 20 лет, застрелили в его кабинете. Об этом сообщает издание e1.ru.

Преступление было совершено 3 июля на Пролетарской улице. Нападавший выстрелил в мужчину из ружья, после чего сбежал и совершил суицид. Его тело нашли в районе Залесье. У погибшего остались жена и дети.

По данным РЕН ТВ, убийца — бывший муж молодой любовницы потерпевшего.