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15:45, 5 июля 2023Силовые структуры

Директора российского завода застрелили в его кабинете

В Верхней Пышме директора завода «Пластблок» Лухманова застрелили в его кабинете

В Верхней Пышме директора российского завода «Пластблок», возглавлявшего предприятие в течение 20 лет, застрелили в его кабинете. Об этом сообщает издание e1.ru.

Преступление было совершено 3 июля на Пролетарской улице. Нападавший выстрелил в мужчину из ружья, после чего сбежал и совершил суицид. Его тело нашли в районе Залесье. У погибшего остались жена и дети.

По данным РЕН ТВ, убийца — бывший муж молодой любовницы потерпевшего.

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    Елизавета Новикова
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