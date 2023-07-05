Школьница потерялась в лесу на два дня и спаслась благодаря фотографии

16-летняя жительница Канады на два дня потерялась в лесу и спаслась благодаря фотографии

В Канаде 16-летняя девушка потерялась в лесу и спаслась через два дня благодаря случайной фотографии с цифровой камеры. Об этом сообщает CBC News.

Жительница города Лэнгли, провинция Британская Колумбия, Эстер Ван отправилась в поход в компании двоих сверстников и одного взрослого 27 июня. Группа собиралась провести несколько дней на территории природного парка Golden Ears Provincial Park. Однако во время восхождения на одну из гор, покрытых лесом, Ван отбилась от спутников и потерялась. Когда школьница поняла, что осталась одна, попыталась спуститься с горы, но упала и окончательно запуталась.

К вечеру она уже услышала свистки спасателей, однако не могла определить, с какой стороны идет звук. Ван спустилась с горы к ручью и ночью видела луч прожектора на склоне горы. Она попыталась подать ответный сигнал фонариком, но его не заметили. «Меня переполняли страх и чувство безнадежности, однако я понимала, что сдаваться нельзя», — вспоминает Ван.

Спасатели пытались дозвониться ей на мобильный телефон, но в парке оказалась слишком плохая связь. В среду девушка решила вернуться на гору, где проходит туристическая тропа. Все это время она слышала свистки спасательных команд и несколько раз видела вертолет, круживший над парком.

Утром в четверг Ван вспомнила, что в начале похода сделала несколько снимков на цифровую камеру. На одном из фото была заснеженная вершина. Школьница увидела ее с места, где находилась, смогла сориентироваться и поняла, в какую сторону нужно идти вдоль реки. К вечеру она вышла к дорожке, а по ней дошла до парковки, где ее родители ждали известий от поисковиков.

За время скитаний по лесу Ван почти не пострадала — она получила несколько ссадин и сильно натерла ноги. При этом девушка призналась, что тяжело перенесла скитания по лесу с психологической точки зрения и ей понадобится время, чтобы «переварить этот опыт».

