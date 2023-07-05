В ТАСС назначили нового генерального директора

Андрей Кондрашов назначен новым генеральным директором агентства ТАСС

Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию», — сообщается на сайте правительства об обстоятельствах назначения нового руководителя.

Андрей Кондрашов работал корреспондентом холдинга ВГТРК по Центральной Азии, а также был ведущим телепрограмм «Вести» и «Вести недели» на канале «Россия 1». В 2018 году занял должность генерального директора ВГТРК.

Кроме того Кондрашов является обладателем телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории». Также он работал военным корреспондентом во время событий в Крыму.