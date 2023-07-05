Названо число нашедших работу через службу занятости молодых москвичей

Ракова: служба занятости помогла найти работу 120 000 молодых специалистов за 4,5 года

В Москве за 4,5 года около 120 тысяч молодых специалистов нашли работу при поддержке городской службы занятости населения. Как рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, большинство из них трудоустроились в сферу услуг, торговлю, гостинично-ресторанный бизнес, транспортно-логистическую отрасль, а также в IT-сектор.

В Москве у каждого молодого специалиста есть возможность найти подходящую работу. Служба занятости уделяет особое внимание поддержке кандидатов на первых этапах развития карьеры. Мы предлагаем десятки тысяч вакансий во всех сферах для соискателей без опыта работы, в том числе с гибким графиком, дистанционным форматом работы, а также возможности оплачиваемых стажировок. Помимо этого, помогаем молодежи комплексно подготовиться к выходу на рынок труда Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Для этого, отметила Ракова, служба занятости разработала кастомизированные программы «Первая работа» и «Прокачай карьеру». Они позволяют пройти весь маршрут к успешному трудоустройству — от составления резюме, подбора вакансий и подготовки к собеседованию до профориентационного тестирования, индивидуальных консультаций с карьерными экспертами, тренингов и деловых игр, специализированных карьерных мероприятий и открытых отборов.

В 2023 году большинство молодых специалистов (более 35 процентов) нашли работу в сфере услуг — стали менеджерами по работе с клиентами, администраторами, тренерами, специалистами по социальной работе. Каждый пятый молодой специалист пошел в оптовую и розничную торговлю. Популярные вакансии — специалисты по маркетплейсам и менеджеры интернет-магазинов. Каждый десятый нашел работу в транспортно-логистической. Далее идет IT: разработка нейронных сетей, кибербезопасность, аналитика больших данных и т.д.

Также молодым москвичам помогают открыть собственное дело. Для этого во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовка создана уникальная экосистема «Самозанятость в руки». Она включает в себя все этапы развития собственного дела: от тестирования и консультаций, до обучения предпринимательским навыкам, регистрации самозанятости, ИП или ООО и поддержки в поиске клиентов.

«В нашей агрегированной базе более 400 тысяч предложений о работе из всех сфер рынка, их них десятки тысяч — вакансии для соискателей без опыта, а также стажировки, варианты работы с гибким, гибридным или дистанционным графиком, — рассказал директор службы занятости Москвы Андрей Тарасов. — При этом, наши специалисты — карьерные эксперты и консультанты — не только подбирают подходящие вакансии, но и сопровождают на всех этапах поиска работы: помогают составить резюме, сопроводительное письмо, оценить и развить важные личностные компетенции, подготовиться к собеседованию».