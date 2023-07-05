Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 5 июля 2023Россия

В Москве разработали уникальную станцию для зарядки электромобилей

Сергей Собянин: В столице будут выпускать уникальные зарядные станции для электромобилей

Кадр: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

В столице разработали уникальную зарядную станцию, которая сможет заряжать несколько электромобилей сразу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Разработка предназначена для установки на городских объектах, в спальных районах или коттеджных поселках», — уточнил глава столицы. Он отметил, что проект станции полностью отечественный — программное обеспечение и все компоненты произведены в России.

К станции могут подключиться три электромобиля одновременно, среднее время зарядки — от 10-20 до 40-60 минут. Станция оснащена защитой от утечки тока, кнопкой аварийной остановки заряда и антивандальным корпусом. Собянин отметил, что в год столичное предприятие сможет выпускать свыше 500 таких устройств.

На данный момент на московских улицах размещено свыше 400 зарядных станций для электромобилей. При этом с 2020 года в городе установили более 200 станций столичных производителей — их выпуском занимаются сразу несколько компаний.

Ранее Собянин заявил, что завод «Москвич» заключил один из крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей для такси и каршеринга. Всего планируется поставить пять тысяч машин.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на решение ПА ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

    В Россию привезли новую модель седана Kia

    В Китае не поверили словам о сбитом Украиной «Кинжале»

    Число заболевших сибирской язвой россиян возросло

    Власти опровергли атаку дрона на Кубань

    Назван способ предотвратить болезнь Альцгеймера

    Чемпионку мира по биатлону заподозрили в финансовом мошенничестве

    В граничащем с Украиной российском регионе обстреляли завод и пункт пропуска

    Туристов арестовали за съемку стюардессы во время демонстрации безопасности

    Звезда Comedy Woman рассказала о жизни в деревне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости