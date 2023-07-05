В Москве разработали уникальную станцию для зарядки электромобилей

Сергей Собянин: В столице будут выпускать уникальные зарядные станции для электромобилей

В столице разработали уникальную зарядную станцию, которая сможет заряжать несколько электромобилей сразу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Разработка предназначена для установки на городских объектах, в спальных районах или коттеджных поселках», — уточнил глава столицы. Он отметил, что проект станции полностью отечественный — программное обеспечение и все компоненты произведены в России.

К станции могут подключиться три электромобиля одновременно, среднее время зарядки — от 10-20 до 40-60 минут. Станция оснащена защитой от утечки тока, кнопкой аварийной остановки заряда и антивандальным корпусом. Собянин отметил, что в год столичное предприятие сможет выпускать свыше 500 таких устройств.

На данный момент на московских улицах размещено свыше 400 зарядных станций для электромобилей. При этом с 2020 года в городе установили более 200 станций столичных производителей — их выпуском занимаются сразу несколько компаний.

Ранее Собянин заявил, что завод «Москвич» заключил один из крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей для такси и каршеринга. Всего планируется поставить пять тысяч машин.