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16:38, 6 июля 2023Мир

ЕК допустила закупку российских ядерных реакторов для Киева на деньги Европы

ЕК не против того, чтобы Украина закупала российские ядерные реакторы на деньги ЕС

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) не против того, чтобы Украина использовала выделенные Евросоюзом (ЕС) средства для покупки ядерных реакторов российского производства, предназначавшихся для АЭС «Белене» в Болгарии. Об этом рассказал представитель ЕС в разговоре с журналистами, цитату приводит ТАСС.

«Это двусторонняя дискуссия между двумя странами — Украиной и Болгарией. Это было бы возможным в рамках макрофинансовой помощи. Украине решать, как использовать эти деньги», — подчеркнул представитель ЕС.

6 июля депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов приняли решение поручить министерству энергетики вести переговоры о продаже реакторов Киеву. Сумма сделки должна покрывать ранее понесенные Софией расходы в размере 1,2 миллиарда болгарских левов (около 600 миллионов евро). Из-за того, что российских специалистов не допускают до работы с АЭС «Белене» в условиях санкций, два реактора, четыре парогенератора и четыре циркуляционных насоса не могут использовать и в рамках строительства.

София предпринимает уже третью попытку построить АЭС «Белене». Первый раз станцию хотели строить еще при социализме, второй раз — в 2000-х годах, когда Болгария успела заключить контракт с входящим в «Росатом» «Атомстройэкспортом», однако в 2012 году прозападное правительство Болгарии саботировало проект АЭС, разорвав контракт. Впрочем, уже в 2018-м Болгария отменила решение об отказе от АЭС и поручила минэнерго возобновить поиск стратегического инвестора.

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    Виктория Кондратьева
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