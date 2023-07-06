ЕК допустила закупку российских ядерных реакторов для Киева на деньги Европы

ЕК не против того, чтобы Украина закупала российские ядерные реакторы на деньги ЕС

Еврокомиссия (ЕК) не против того, чтобы Украина использовала выделенные Евросоюзом (ЕС) средства для покупки ядерных реакторов российского производства, предназначавшихся для АЭС «Белене» в Болгарии. Об этом рассказал представитель ЕС в разговоре с журналистами, цитату приводит ТАСС.

«Это двусторонняя дискуссия между двумя странами — Украиной и Болгарией. Это было бы возможным в рамках макрофинансовой помощи. Украине решать, как использовать эти деньги», — подчеркнул представитель ЕС.

6 июля депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов приняли решение поручить министерству энергетики вести переговоры о продаже реакторов Киеву. Сумма сделки должна покрывать ранее понесенные Софией расходы в размере 1,2 миллиарда болгарских левов (около 600 миллионов евро). Из-за того, что российских специалистов не допускают до работы с АЭС «Белене» в условиях санкций, два реактора, четыре парогенератора и четыре циркуляционных насоса не могут использовать и в рамках строительства.

София предпринимает уже третью попытку построить АЭС «Белене». Первый раз станцию хотели строить еще при социализме, второй раз — в 2000-х годах, когда Болгария успела заключить контракт с входящим в «Росатом» «Атомстройэкспортом», однако в 2012 году прозападное правительство Болгарии саботировало проект АЭС, разорвав контракт. Впрочем, уже в 2018-м Болгария отменила решение об отказе от АЭС и поручила минэнерго возобновить поиск стратегического инвестора.