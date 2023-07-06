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07:50, 6 июля 2023Экономика

РЖД запустили на юг поезда с более низкими билетами

Замгендиректора РЖД Пегов заявил о запуске маршрутов на юг по более низким ценам

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов рассказал о запуске поездов на южном направлении, цены на которые являются более низкими. Он пояснил, что речь идет не только о новых вагонах, но и о старых, которые соответствуют всем необходимым требованиями, сообщает РИА Новости.

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга», — заявил Пегов.

По его словам, с этой целью будут использоваться в том числе и немецкие поезда со старыми вагонами купе, которые соответствуют всем необходимым нормам. Он уточнил, что в них имеется все необходимо, включая кондиционеры. Пегов добавил, что необходимость использовать большее количество поездов возникла в связи с ростом спроса на перевозки на юг.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2023 года на инфраструктуре РЖД перевезено 570,8 миллиона пассажиров (+ 6,8 процента к январю-июню 2022 года). Из них в пригородном сообщении — 516,4 миллиона пассажиров (+ 5,9 процента), в дальнем следовании — 54,4 миллиона пассажиров (+ 16,2 процента).

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    Марина Совина
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