В Госдуме предупредили о росте цен на бензин

Депутат Госдумы Делягин: рост цен на бензин будет ускоряться

Резкого подорожания бензина на АЗС из-за роста цен на бирже ждать не стоит, тем не менее, вероятно, они начнут повышаться с ускорением. Возможно, что правительство предпримет меры для снижения цен на бензоколонках. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Резкого роста цен на бензин ждать не стоит. Но, в целом, безумно завышенные цены вызваны нефтяным маневром, когда налоговая нагрузка была переложена с экспорта сырья на внутреннюю переработку. В итоге переработка стала убыточной, она дотируется государством», — объяснил депутат.

По словам Делягина, поощрение вывоза нефти из страны и подавление, в том числе, налоговыми методами, ее переработки внутри страны неизбежно ведет к росту цен.

«Повышение цен, я думаю, будет ускоряться. Возможно, правительство предпримет меры по снижению цен на бензоколонках», — допустил политик.

Ранее сообщалось, что АЗС могут быть вынуждены перейти к ускоренному повышению цен на бензин для того, чтобы не терять прибыль. Кроме того, отмечалось, что причиной подорожания бензина стало повышение экспортных цен за вычетом расходов на фоне резкого ослабления рубля. Кроме того, поставок на внутренний рынок оказалось недостаточно, а спрос на топливо не снижался.