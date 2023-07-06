Подделавший ценные бумаги россиянин 20 лет жил под вымышленным именем

В КБР предстанет перед судом мужчина, 20 лет скрывавшийся под другим именем

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) предстанет перед судом подделывавший ценные бумаги россиянин, который 20 лет жил в соседней республике под вымышленными именем и фамилией. Об этом в четверг, 6 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, летом 1997 года мужчина с тремя подельниками изготовил 500 поддельных облигаций республиканского займа на сумму в 500 миллионов неденоминированных рублей.

В 1999 году его подельников задержали и осудили, а ему самому тогда удалось скрыться, поменяв паспорт и данные о личности.