Россиянам перечислили нюансы подготовки квартиры к сдаче в аренду

Mr.Doors: квартиру под сдачу в аренду стоит оформить в минималистичном стиле

Чтобы подготовить квартиру к сдаче в аренду, стоит оформить ее в минималистичном стиле и выбрать отделку с применением антивандальных покрытий. Нюансы подготовки жилья для арендаторов россиянам в разговоре с «Газетой.Ru» перечислила руководитель отдела по работе с дизайнерами компании Mr.Doors Вероника Антелава.

«Я рекомендую оформить квартиру для сдачи в минималистичном стиле. Это позволит будущим временным жильцам обустроить ее по собственному вкусу и не потребует особенных финансовых затрат от хозяев. Спокойные светлые оттенки, как правило, подходят всем, и с ними проще всего работать», — объяснила специалист.

Для квартиры под сдачу рекомендовали выбирать антивандальные покрытия, такие как плитка или кварцвинил для пола и покраска для стен. Что касается мебели, то владельцам жилья посоветовали выбрать диван-кровать, кухонный гарнитур, а также гардеробную систему.

Ранее аналитики «Яндекс Аренды» предупредили, что в августе аренда квартир в Москве может подорожать, а предложение съемного жилья — резко сократиться.