Стало известно о госпитализации депутата Вассермана

Mash сообщил о госпитализации депутата Госдумы Анатолия Вассермана

Депутата Госдумы, члена комитета по просвещению Анатолия Вассермана госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, 70-летний парламентарий якобы сам обратился в столичную поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое у него наблюдалось уже месяц. Среди симптомов он перечислил повышенный сахар, жажду и сухость во рту.

Врачи диагностировали у депутата сахарный диабет и направили его в больницу. На данный момент медики проводят дополнительные исследования.

В марте депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов отравился грибами и попал в больницу в Москве. Медики диагностировали у российского депутата отравление мухоморами.