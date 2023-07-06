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13:12, 6 июля 2023Россия

Стало известно о госпитализации депутата Вассермана

Mash сообщил о госпитализации депутата Госдумы Анатолия Вассермана

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Депутата Госдумы, члена комитета по просвещению Анатолия Вассермана госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, 70-летний парламентарий якобы сам обратился в столичную поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое у него наблюдалось уже месяц. Среди симптомов он перечислил повышенный сахар, жажду и сухость во рту.

Врачи диагностировали у депутата сахарный диабет и направили его в больницу. На данный момент медики проводят дополнительные исследования.

В марте депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов отравился грибами и попал в больницу в Москве. Медики диагностировали у российского депутата отравление мухоморами.

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    Никита Абрамов
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