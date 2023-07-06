Россиянку экстрадировали из Испании за мошенничество на 250 миллионов рублей

Россиянку Таирову экстрадировали из Испании за мошенничество на 250 миллионов рублей

Россиянку Ферузу Таирову экстрадировали из Испании за совершение мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В аэропорту Барселоны женщину передали сотрудникам российских силовых структур для доставки в Москву.

По данным следствия, в период с 2007 по 2009 год женщина вместе с сообщником подделала договоры купли-продажи и другие документы компании для отчуждения недвижимости фирмы в пользу третьих лиц. Ущерб от ее действий составил 250 миллионов рублей.

Таирова скрылась от следствия, ее объявили в розыск. В 2014 году ее заочно осудили на полтора года за аферу с недвижимостью. В 2016 году женщину задержали в Испании, однако накануне экстрадиции она скрылась от правоохранительных органов. В следующий раз ее задержали лишь в июне 2023 года.