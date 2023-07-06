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12:37, 6 июля 2023Силовые структуры

Россиянку экстрадировали из Испании за мошенничество на 250 миллионов рублей

Россиянку Таирову экстрадировали из Испании за мошенничество на 250 миллионов рублей

Фото: Antonio Sempere / Europa Press / Getty Images

Россиянку Ферузу Таирову экстрадировали из Испании за совершение мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В аэропорту Барселоны женщину передали сотрудникам российских силовых структур для доставки в Москву.

По данным следствия, в период с 2007 по 2009 год женщина вместе с сообщником подделала договоры купли-продажи и другие документы компании для отчуждения недвижимости фирмы в пользу третьих лиц. Ущерб от ее действий составил 250 миллионов рублей.

Таирова скрылась от следствия, ее объявили в розыск. В 2014 году ее заочно осудили на полтора года за аферу с недвижимостью. В 2016 году женщину задержали в Испании, однако накануне экстрадиции она скрылась от правоохранительных органов. В следующий раз ее задержали лишь в июне 2023 года.

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    Елизавета Новикова
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