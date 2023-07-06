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09:55, 6 июля 2023Мир

Республиканцы в День независимости перепутали флаг США с флагом бывшей колонии

Республиканская партия поздравила американцев с Днем независимости и перепутала флаг
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yonathan Weitzman / Reuters

В Twitter-аккаунте Республиканской партии в День независимости США 4 июля появилось поздравление, сопровожденное неверным флагом — вместо американского флага к записи прикрепили флаг Либерии, государства в Западной Африке. С 1822 года Содружество Либерии было частной колонией Американского общества колонизации, независимость провозгласили в 1847 году. Об этом пишет издание The Guardian.

«247 лет назад наши предки велели старому королю Георгу убираться восвояси! С Днем независимости от Республиканской партии!» — говорилось в публикации. Твит был удален, однако пользователи соцсети сделали его скриншоты и высмеяли возникшую путаницу. «Что за звук вы только что слышали между фейерверками? Вероятно, уволили стажера республиканцев из соцсетей», — высказался один из юзеров.

К новой записи в аккаунте прикрепили другое изображение — сноп искр на фоне флага США. «Спасибо всем мужчинам и женщинам в форме, которые продолжают защищать нашу свободу в пределах страны и за рубежом. С Днем независимости!» — сказано в посте. При этом предыдущая запись долгое время значилась в официальном аккаунте полиции Остина, где сотрудники также не увидели разницы между флагом Либерии и флагом США.

Флаги действительно практически идентичны, однако у африканского государства на синем фоне изображена одна звезда, а у США — 50. Как отмечает The Guardian со ссылкой на историческую справку Госдепа, «основание Либерии в начале 1800-х годов было мотивировано внутренней политикой рабства и расы в Соединенных Штатах, а также внешнеполитическими интересами страны». По другим данным, сходство флага Либерии с флагом США «было сознательным выбором правительства Либерии, чтобы представить историю страны и высокую ценность, которую новая нация придавала свободе».

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    Виктория Кондратьева
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