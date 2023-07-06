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09:39, 6 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о новом мошенничестве с квартирами

«Известия»: покупатели квартир покойных владельцев рискуют стать жертвами мошенников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Покупатели квартир, владельцы которых ушли из жизни, рискуют стать жертвами мошенников. О новой схеме злоумышленников с недвижимостью россиян предупредили опрошенные «Известиями» эксперты.

Отмечается, что в Подмосковье недавно задержали группу преступников, которая пыталась таким образом заработать на жилье. Мошенники собирали информацию о покойных россиянах, одно из условий — у них не должно быть родственников.

Затем преступники изготавливали поддельные договоры о сделках с принадлежавшим им жильем, а после при помощи фиктивных нотариальных доверенностей передавали права собственности гражданам с неизлечимыми заболеваниями или тем, кто вел асоциальный образ жизни. Потом недвижимость переоформляли на одного из участников преступной группировки, который продавал ее ни о чем не подозревающим покупателям.

В Ижевске другие злоумышленники привлекли к делу нотариуса, которая помогла им дополнить документы на наследство ложными сведениями — вписала туда одного из мошенников, сделав его внуком покойной женщины. Наиболее распространенными схемами присвоения квартир ушедших из жизни, по словам экспертов, являются оформление задним числом доверенности от имени покойного и внесение изменений в завещание. Для этого мошенники часто используют электронную подпись — доступ к ней они могут получить, взломав мобильные устройства россиян.

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    Нина Ташевская
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