Таксиста-иностранца арестовали за попытку изнасиловать «Миссис Сибирь-2016»

В Новосибирске таксиста арестовали за попытку изнасиловать 47-летнюю «Миссис Сибирь-2016»

В Новосибирске 24-летнего таксиста-иностранца арестовали за попытку изнасиловать пассажирку в салоне автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, преступление было совершено 11 июня. Таксист попытался надругаться над женщиной, однако довести задуманное до конца не смог, так как она сбежала. Как уточняет KP.RU, потерпевшая — 47-летняя финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016».

Женщина рассказала, что отмечала свой день рождения в ресторане в центре города. Рано утром муж вызвал ей такси до дома и усадил в машину, а сам отправился по делам. Поездка прошла нормально, однако по прибытии в пункт назначения водитель перелез на пассажирское сидение, порвал на женщине платье, разбил губу и начал домогаться.

«Я кричала, а он сидел у меня на коленях и говорил: "Я чуть-чуть". Меня спасло то, что сзади подъехала другая машина. Он ее увидел и перелез обратно на водительское место», — поделилась потерпевшая.

В этот момент женщина выскочила из машины и побежала к подъезду. Вскоре после произошедшего она обратилась в правоохранительные органы. Водителя задержали по горячим следам.