Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:02, 6 июля 2023Силовые структуры

Таксиста-иностранца арестовали за попытку изнасиловать «Миссис Сибирь-2016»

В Новосибирске таксиста арестовали за попытку изнасиловать 47-летнюю «Миссис Сибирь-2016»

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Новосибирске 24-летнего таксиста-иностранца арестовали за попытку изнасиловать пассажирку в салоне автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, преступление было совершено 11 июня. Таксист попытался надругаться над женщиной, однако довести задуманное до конца не смог, так как она сбежала. Как уточняет KP.RU, потерпевшая — 47-летняя финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016».

Женщина рассказала, что отмечала свой день рождения в ресторане в центре города. Рано утром муж вызвал ей такси до дома и усадил в машину, а сам отправился по делам. Поездка прошла нормально, однако по прибытии в пункт назначения водитель перелез на пассажирское сидение, порвал на женщине платье, разбил губу и начал домогаться.

«Я кричала, а он сидел у меня на коленях и говорил: "Я чуть-чуть". Меня спасло то, что сзади подъехала другая машина. Он ее увидел и перелез обратно на водительское место», — поделилась потерпевшая.

В этот момент женщина выскочила из машины и побежала к подъезду. Вскоре после произошедшего она обратилась в правоохранительные органы. Водителя задержали по горячим следам.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО признал проблемы ВСУ при контрнаступлении

    YouTube заблокировал канал еще одного российского СМИ

    Россиян предупредили о новом мошенничестве с квартирами

    Россиянин выбросил с 9-го этажа пять кошек матери и попал под следствие

    Европейскую ракету Ariane 5 запустили в последний раз

    Российская банда пойдет под суд за похищение и продажу детей в цыганские семьи

    В ЛНР рассказали о хаотичной стрельбе ВСУ на купянском направлении

    Тысячи израильтян заблокировали дороги в Тель-Авиве

    56-летняя Сальма Хайек показала тело в бикини и восхитила фанатов

    Бывший сотрудник ГИБДД получил срок за выдачу шести водительских прав за деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости