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18:50, 6 июля 2023Экономика

В экономике России разглядели парадокс

Декан экономфака МГУ Аузан заявил о формировании экономического парадокса в России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

После начала военного конфликта на Украине некоторые эксперты увидели на российском рынке парадоксальное распределение деловой и производственной активностей. При так называемой новой экономической географии стал формироваться спад этих показателей в крупнейших городах и их увеличение в промышленных регионах, приводит слова декана экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) Александра Аузана РБК.

Наращивание объемов производства в промышленных городах было связано во многом с усилением роли оборонно-промышленного сектора (ОПК) в российской экономике. За счет этого будут расти в том числе и зарплаты граждан, задействованных на производстве в ключевых отраслях.

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Подобный расклад в целом отвечает запросу общества на справедливость, считает эксперт, ведь в постсоветский период значительная часть россиян не получала должной экономической поддержки. Активное развитие шло в первую очередь в мегаполисах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в регионах, ориентированных на добычу полезных ископаемых.

Ранее сообщалось о планах правительства завершить перестройку российской экономики к 2030 году. К этому времени власти намерены переориентировать ее с экспорта на внутренний рынок. Через семь лет, как ожидается, доля экспорта должна сократиться до 22,6 процента. При этом доминирующими отраслями станут обрабатывающие, объем которых в структуре экономики вырастет до восьми процентов.

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    Анатолий Акулов
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