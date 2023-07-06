В экономике России разглядели парадокс

Декан экономфака МГУ Аузан заявил о формировании экономического парадокса в России

После начала военного конфликта на Украине некоторые эксперты увидели на российском рынке парадоксальное распределение деловой и производственной активностей. При так называемой новой экономической географии стал формироваться спад этих показателей в крупнейших городах и их увеличение в промышленных регионах, приводит слова декана экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) Александра Аузана РБК.

Наращивание объемов производства в промышленных городах было связано во многом с усилением роли оборонно-промышленного сектора (ОПК) в российской экономике. За счет этого будут расти в том числе и зарплаты граждан, задействованных на производстве в ключевых отраслях.

Подобный расклад в целом отвечает запросу общества на справедливость, считает эксперт, ведь в постсоветский период значительная часть россиян не получала должной экономической поддержки. Активное развитие шло в первую очередь в мегаполисах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в регионах, ориентированных на добычу полезных ископаемых.

Ранее сообщалось о планах правительства завершить перестройку российской экономики к 2030 году. К этому времени власти намерены переориентировать ее с экспорта на внутренний рынок. Через семь лет, как ожидается, доля экспорта должна сократиться до 22,6 процента. При этом доминирующими отраслями станут обрабатывающие, объем которых в структуре экономики вырастет до восьми процентов.