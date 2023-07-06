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13:40, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко потребовал извиниться перед ним за «последнего диктатора Европы»

Лукашенко потребовал извиниться перед ним за слова про «последнего диктатора Европы»
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал извиниться перед ним от тех, кто называл лидера республики «последним диктатором Европы». Его слова передает БелТА в Telegram.

«Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний», — считает он.

Президент добавил, что не получил ничего чрезмерного, находясь у власти. По словам Лукашенко, он работает на высокой должности, которую ему доверил народ. Лидер республики также заверил, что, какую бы роль ни исполнял, он будет делать все, чтобы у Белоруссии была своя судьба. Глава государства также рассказал о своих планах по борьбе за суверенную и независимую страну.

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21 ноября 2020

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Лукашенко «последним диктатором Европы». Об этом он заявил на вручении наград женщинам из различных стран мира, в том числе члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Как утверждал Блинкен, она мобилизовала женщин в Белоруссии, чтобы протестовать против правления «последнего диктатора Европы» накануне выборов главы государства в стране.

В Белоруссии массовые протесты начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций требовали отставки Лукашенко и проведения нового голосования. Выступления протестующих жестко подавлялись милицией и ОМОН.

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    Кристина Есикова
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