Лукашенко потребовал извиниться перед ним за «последнего диктатора Европы»

Лукашенко потребовал извиниться перед ним за слова про «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал извиниться перед ним от тех, кто называл лидера республики «последним диктатором Европы». Его слова передает БелТА в Telegram.

«Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний», — считает он.

Президент добавил, что не получил ничего чрезмерного, находясь у власти. По словам Лукашенко, он работает на высокой должности, которую ему доверил народ. Лидер республики также заверил, что, какую бы роль ни исполнял, он будет делать все, чтобы у Белоруссии была своя судьба. Глава государства также рассказал о своих планах по борьбе за суверенную и независимую страну.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Лукашенко «последним диктатором Европы». Об этом он заявил на вручении наград женщинам из различных стран мира, в том числе члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Как утверждал Блинкен, она мобилизовала женщин в Белоруссии, чтобы протестовать против правления «последнего диктатора Европы» накануне выборов главы государства в стране.

В Белоруссии массовые протесты начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций требовали отставки Лукашенко и проведения нового голосования. Выступления протестующих жестко подавлялись милицией и ОМОН.