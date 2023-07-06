В российском городе начали строительство «Сталин-центра»

В городе Бор Нижегородской области началось строительство «Сталин-центра»

В городе Бор Нижегородской области началось строительство музейного комплекса «Сталин-центр». Об этом сообщает городское отделение КПРФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению нижегородских коммунистов, работы идут «полным ходом», а само строительство стартовало еще 28 июня. В боровском отделении партии также заявили, что пример Нижегородской области вдохновил и другие российские города.

«В сентябре 2023 года будет открыт филиал "Сталин-центра" в городе Барнауле, работы по созданию уже идут. Поступают предложения и из других регионов России по созданию "Сталин-центров"», — сообщили в КПРФ.

Как сообщал «Коммерсантъ», бюджет проекта оценивается в 20 миллионов рублей. Здание музея будет возведено на частной территории, принадлежащей местному бизнесмену. Идеологи проекта противопоставляют «Сталин-центр» «Ельцин-центру», связывая первый с созиданием, а второй — с прославлением уничтожения достижений СССР.

Иосиф Джугашвили (Сталин) был секретарем ЦК ВКПБ с 1934 по 1952 год и председателем Совета министров СССР с 1946 до 1953 года. В годы правления Сталина Советский Союз продавал за рубеж ценности из Эрмитажа и других музеев, на фоне коллективизации в стране случился массовый голод, а репрессии подточили боеспособность Советской армии.