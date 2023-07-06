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20:17, 6 июля 2023Россия

Аналитики ЭИСИ обсудили ход избирательной кампании 2023 года

В ЭИСИ состоялся разговор об эффективной работе губернаторов и их партийной принадлежности

На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы 2023 набирают обороты». В этом году в 26 субъектах России избираются губернаторы, из них — в 21 регионе пройдут прямые выборы, а 5 — выборы по упрощенной системе, в том числе, в новых регионах. Губернаторские кампании особенно интересны, отметил в начале дискуссии модератор круглого стола, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов. Тему продолжил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский и представил основные показатели электорального рейтинга, составленного на основе опросов избирателей, которые пойдут на выборы.

«На первом месте губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — 87 процентов, глава Псковской области Михаил Ведерников — 85,8 процента и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — 85,7 процента. Замыкают линейку губернатор Воронежской области Александр Гусев — 59,5 процента и губернатор Алтайского края Виктор Томенко — 58 процента. У главы Республики Хакасия Валентин Коновалов — 35 процентов. Почему такой низкий процент у Коновалова? Основные причины: отсутствие контакта с жителями, с крупными региональными корпорациями, неэффективная кадровая политика, не идёт речи об инвестициях в регион, потому что нет взаимодействия с федеральным центром, обилие пиара. При этом дело не в партийной принадлежности, ведь у другого представителя КПРФ, губернатора Орловской области Андрея Клычкова рейтинг куда выше», — добавил эксперт.

Тему про успехи орловского губернатора и про упущения главы Хакасии продолжил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Школы управления учат губернаторов, что нужно правильно относиться к своей работе. Так, Андрей Клычков, губернатор Орловской области, представитель партии КПРФ, показал себя довольно хорошо: рост расходов на поддержку промышленности, привлечение миллиардов инвестиций, рост по машиностроению, по сельскому хозяйству. Всё это говорит о том, что Клычков не считает регион стулом, на котором ты можешь выписать себе огромную пенсию. И 75 процентов одобрения — заслуженный показатель. При этом другой представитель КПРФ, губернатор Хакасии Валентин Коновалов показывает совсем другие результаты. Одна из последних новостей — регион установил рекорд по уровню бедности в стране, но уровню безработицы Хакасия тоже на первом месте. Упало промышленной производство, снизился объем добычи полезных ископаемых. Я не антикоммунист, хотя коммунистов не люблю. Я за справедливость. В данном случае справедливо было бы, если бы этот человек встал на колени перед народом Хакасии и повинился за то, как он провёл эти годы, и ушёл бы отставку», — добавил спикер.

«Единая Россия» представляет своих наиболее сильных и достойных кандидатов, прошедших непростую процедуру предварительного голосования, отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. По его словам, кандидаты на должность губернатора, выдвинутые от «Единой России» — фавориты предвыборной гонки.

«Партия «Единая Россия» работает над формами работы с избирателями и со своими сторонниками не только во время кампании, но и круглый год. Это единственная партия, которая всерьёз занимается предварительным голосованием. В предварительном отборе в общей сложности приняли участие более 3 миллионов человек. Партия вносит серьезный вклад в легитимизацию выборного процесса, всей избирательной системы. Все кандидаты на должность губернатора, выдвинутые от «Единой России» — фавориты предвыборной гонки. Однако в некоторых экспертных кругах есть тема некоего «противостояния», например, на выборах в Алтайском крае. Ряд коллег усиленно пишет аналитические справки, что у действующего губернатора Виктора Томенко есть сильный оппонент из КПРФ — Мария Прусакова. Это все домыслы, суждения «виртуального пространства». Этого противостояния не существует. У неё нет поддержки населения, есть поддержка ряда элитных групп (и то — находящихся на периферийной повестке). Стратегия кандидата от КПРФ построена исключительно на отрицании всех положительных тенденций. Интриги в крае нет — идет спокойная кампания», — отметил Фирдус Алиев.

Одна из отличительных черт этой избирательной кампании — партийная консолидация. По словам генеральный директор АНО Институт региональных проблем Натальи Линдигрин, партии проявляют ее по-разному.

«КПРФ Приморья показательно отказались выдвигать кандидата в губернаторы. Свой «бойкот» они объяснили тем, что не имеют достаточного представительства в избирательных комиссиях. Однако, скорее всего, это попытка избежать провала. «Справедливая Россия — За правду» придерживается другой тактики, более честной и открытой. Они выступили с поддержкой ряда кандидатов от «Единой России»: в Омской и Нижегородской областях. Ещё один достаточно интересный предвыборный ход – это союз «Новых людей» и «Партии роста». Союз достаточно логичен: политические силы придерживаются схожей идеологии. Россия прошла этап создания новых партий и в ближайшее время нас ждут объединения и союзы. Электорат консолидируется вокруг линии Президента, партии начинают высказывать схожие по смыслу идеи, сближаясь друг с другом и поддерживая кандидатов других партий», — пояснила эксперт.

Одним из самых важных инструментов избирательной кампании по-прежнему остаются социальные сети, которые кандидаты используют все чаще и активнее. Подробнее об этом рассказал член Экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.

«Один из основных рупоров развития выборного процесса — это развитие интернет-технологий. С каждой кампанией в России кандидаты все больше нуждаются в интернет-штабах. Их работа в соцсетях даёт много преимуществ с точки зрения укрепления своих позиций и привлечения новой аудитории. Большинство кандидатов используют социальные сети, чаще всего — «ВКонтакте» и Telegram. Общая рамка — прямые эфиры в Telegram как новый формат взаимодействия с аудиторией. Например, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков провел уже два подобных эфира. Но самая популярная площадка — «ВКонтакте», ей пользуются 63 кандидата. Соцсети требуют постоянного внимания. Анализ показал, что большинство действующих глав регионов, участвующих в выборах, многократно превосходят своих конкурентов и по количеству подписчиков, и по вовлеченности аудитории», — отметил Гераскин.

В активной подготовительной фазе к единому дню голосования — институт общественного наблюдения. В 43 регионах России уже завершилось обучение преподавателей, которые в июле и августе проведут семинары для всех желающих стать общественными наблюдателями на выборах в сентябре. Обучение по программе будет проводиться и в новых регионах России, рассказала исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

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    Григорий Шугаев
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