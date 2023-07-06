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09:27, 6 июля 2023Силовые структуры

Бывший сотрудник ГИБДД получил срок за выдачу шести водительских прав за деньги

На Сахалине экс-сотрудника ГИБДД осудили на 4,5 года за выдачу водительских прав за деньги

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На Сахалине бывшего сотрудника ГИБДД осудили на четыре с половиной года за получение взяток на 240 тысяч рублей за незаконную выдачу водительских удостоверений и злоупотребление полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СКР по Сахалинской области.

Кроме того, ему запретили работать в силовых структурах в течение пяти лет после выхода из колонии.

По данным ведомства, с августа 2021 по январь 2022 года правоохранитель получал деньги за выдачу шести водительских прав.

Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности УМВД России по региону и ФСБ. После этого сахалинца уволили из органов внутренних дел.

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    Елизавета Новикова
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